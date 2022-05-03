Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi

Enerji fiyatları dünyanın gündeminde. Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı.

Üretimde önemli rol oynayan Çin'deki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle petrol talebi azaldı ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

AB Enerji Bakanları bir araya geldi

AA'nın haberine göre, dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

AB, Rusya'nın petrolüne ambargo getirebilir

Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor.

Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 107,69 ile 108,15 dolar aralığının direnç, 106,98 ile 106,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.