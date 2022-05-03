Petrol
105.62
-1.82%
Euro
15.66
0.08%
Dolar
14.84
-0.26%
Altın
891.44
0.03%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.334
-2.22%
BTXN Coin
15.95
-5.56%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi

    Enerji fiyatları dünyanın gündeminde. Dün 108,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,58 dolar seviyesinde tamamladı.
    • 03.05.2022 - 15:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varil fiyatı 107,25 dolara geriledi

    Üretimde önemli rol oynayan Çin'deki koronavirüs vakalarının artması nedeniyle petrol talebi azaldı ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 107,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,86 dolardan alıcı buldu.

    AB Enerji Bakanları bir araya geldi

    AA'nın haberine göre, dün bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Enerji Bakanları Rus petrol ithalatına aşamalı ambargo ihtimalini görüştü. Almanya'nın Rus petrolüne karşı ambargo kararını desteklemeye hazır olduğunu duyurması petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

    AB, Rusya'nın petrolüne ambargo getirebilir

    Avrupa Komisyonu'nun bu hafta Rus petrolünün ithalatına yönelik bir ambargo da dahil olmak üzere yeni bir AB yaptırım paketi önermesi bekleniyor.

    Yatırımcılar, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıklayacağı ABD ham petrol arzı verilerini bekliyor.

    Brent petrol

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 107,69 ile 108,15 dolar aralığının direnç, 106,98 ile 106,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı
    Gündem

    Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

    Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı
    Dünya

    Yeni Zelanda, turistlere kapılarını yeniden açtı

    Görüş Bildir