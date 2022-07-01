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    Brent petrolün varil fiyatı 108,63 dolar

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 108,63 dolardan işlem görüyor.
    • 01.07.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 12:13
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    Brent petrolün varil fiyatı 108,63 dolar

    Dün 113,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 108,63 dolar oldu.

    Batı Teksas türü (WTI) ham petrol

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,16 dolardan alıcı buldu.

    AA'nın haberine göre, fiyatlardaki düşüşte, dünya genelinde ekonomik resesyon dolayısıyla talep düşüşü yaşanacağı endişeleri etkili oldu.

    Dün dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de açıklanan makroekonomik veriler özellikle ülke ekonomisi için resesyon endişelerini artırdı.

    Petrol fiyatları, arz daralmasına ilişkin endişelere rağmen piyasalarda küresel ekonomiye ilişkin endişelerin ağır basmasıyla düşüş eğilimine girdi.

    OPEC ve OPEC+ grubu petrol üretimi artırma kararı aldı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, mevcut üretim artışına bağlı kalarak petrol üretimini ağustosta günlük 648 bin varil artırma kararı aldı.

    petrol

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 108,80 ile 109,77 dolar aralığının direnç, 107,83 ile 106,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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