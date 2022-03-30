Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolar

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili bugün ise uluslararası piyasalarda 109,41 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar Brent petrolün varil fiyatını, diğer emtialar ve fiyatlamalar için referans alıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.

ABD İLE AB'NİN YAPTIRIM GÖRÜŞMESİ ARZ DARALMASINI TETİKLEDİ

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi görüşmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bir an önce dünya petrol ve doğalgaz piyasasından izole edilmesi gerektiğini söyledi.

ORTAYA ÇIKAN ENERJİ AÇIĞI İÇİN PİYASALARI DESTEKLEME ÇABASI

ABD Başkanı Joe Biden; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, devam eden savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için enerji piyasasını destekleme çabalarını da görüştü.