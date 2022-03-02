Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar

Brent petrolün varili, yaşanan savaş geriliminin de etkisiyle uluslararası piyasalarda 112 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşıyla jeopolitik risklerin arz daralması endişelerini artırması etkili oldu.

BATI TEKSAS TÜRÜ WTI HAM PETROLÜN VARİLİ 108,02 DOLAR

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 112 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,02 dolardan alıcı buldu.

ÜLKELER KAYNAK ARAYIŞINA BAŞLADI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ülkelerin alternatif kaynak arayışlarına başlamaları etkili oluyor.

PETROLLE İLGİLİ STRATEJİLER AÇIKLANIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.

STOKLARDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARI ARTIRIYOR

Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, bugün yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısına odaklandı. Grubun, nisan ayında da günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına devam etmesi bekleniyor.

PETROLDE DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 109,99 ile 110,43 dolar aralığının direnç, 109,30 ile 109,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.