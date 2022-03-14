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    Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolara geriledi

    Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor.
    • AA
    • 14.03.2022 - 10:05
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    Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolara geriledi

    Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 109,92 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 113,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 109,92 dolar oldu.

    BATI TEKSAS TÜRÜ HAM PETROL 106,44 DOLARDA

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,44 dolardan alıcı buldu.

    RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERE ADIMLARI

    Fiyatlardaki düşüşte, Rusya-Ukrayna savaşında müzakere adımları ile dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ve ikinci büyük tüketicisi Çin'de artan koronavirüs vaka sayılarının neden olduğu endişeler etkili oldu.

    ÇİN'DE KORONAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR

    Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında günlük vaka sayısı 16 Şubat 2020'den sonraki en yüksek seviyeye ulaştı.

    Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun bugün gerçekleştirilmesi bekleniyor.

    Brent petrol

    PİYASALAR BUGÜNKÜ MÜZAKERELERİ BEKLİYOR

    Uzmanlar, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini, bugünkü müzakerelere ilişkin haber akışının fiyatlar üzerinde etkili olacağını ifade ediyor.

    DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

    Brent petrolde teknik olarak 110,81 ile 112,05 dolar aralığının direnç, 109,57 ile 108,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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