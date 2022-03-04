Brent petrolün varil fiyatı 111,39 dolarda

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı arzın daralacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 111,39 dolardan işlem görmeye başladı.

Dün itibariyle 119,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,46 seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 111,39 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,05 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARI 10 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Dün yaklaşık 10 yılın en yüksek seviyelerini gören petrol fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna-Rusya heyetlerinin 2'nci tur müzakerelerde sivillerin tahliyesinin yapılacağı bölgelerde geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşması ve Avusturya'nın başkenti Viyana'daki İran nükleer müzakerelerinde sona yaklaşıldığı haberleri üzerine geriledi.

GELİŞMELER ARZ ENDİŞESİNE YANSIDI

Petrol fiyatlarının bugünkü yükselişinde ise Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmelerin arz endişelerine yansıması etkili oldu.

Dün gece, Ukrayna'da Rus güçlerinin yaklaştığı Avrupa'nın en büyük santrali Zaporijya Nükleer Santrali sahasındaki çatışmalar sonucu yangın çıktığı bildirildi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’NE SALDIRILARI DURDURULMALI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky konuya ilişkin açıklamasında, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama meydana gelmesi halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.

Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelensky, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 112,14 ile 114,28 dolar aralığının direnç, 110 ile 107,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.