Petrol
111.2
-0.45%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
574.992
-3.46%
BTXN Coin
31.75
1.40%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar

    Brent petrol fiyatı, küresel piyasalarda fiyatlamaları yakından ilgilendiriyor. Brent petrolün varili, bugün sınırlı bir düşüşle uluslararası piyasalarda 111,93 dolardan işlem görüyor.
    • 18.04.2022 - 11:34
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varil fiyatı 111,93 dolar

    Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'nın önemli bir petrol üreticisi olması ve savaşın devam etmesinden kaynaklanan üretim sorunları nedeniyle küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri, fiyatlardaki hareketlilikte etkili olmaya devam ediyor.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,56 dolarda

    Geçen hafta perşembe günü 112,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 111,93 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,56 dolardan alıcı buldu.

    Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı fiyatları etkiliyor

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkelerin, önde gelen petrol ihracatçısı Rusya'ya daha ağır yaptırım uygulama olasılığı gündemdeki yerini koruyor.

    Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğalgazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın gündemlerinde olduğunu belirtmişti.

    Arz açığı giderek büyüyor

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da son yayınlanan petrol raporunda, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti.

    AA'nın haberine göre, IEA, mayıs ayı itibarıyla piyasadan çekilen Rus petrolü miktarının günlük yaklaşık 3 milyon varil olacağını öngördü.

    petrol

    Libya'nın güneyinde petrol üretimi durdu

    Libya'nın güneyindeki petrol sahalarında üretim ve ihracatın durması da piyasalardaki arz endişelerini artırdı. Libya Ulusal Petrol Kurumu, dün ülkenin güneyindeki El-Fil Petrol Sahası'nda oluşan "mücbir sebepten" dolayı üretimin durduğunu açıkladı.

    Destek ve direnç

    Brent petrolde teknik olarak 112,40 ile 113,43 dolar aralığının direnç, 111,37 ile 110,34 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Geri gönderme merkezlerinin kapasitesi artacak
    Gündem

    Geri gönderme merkezlerinin kapasitesi artacak

    Toyota Yaris Cross, 2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü aldı
    Otomobil

    Toyota Yaris Cross, 2022 Dünyada Yılın Şehir Otomobili ödülünü aldı

    Görüş Bildir