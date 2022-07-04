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    Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar

    Fiyatlamalar için önemli bir veri olan ve akaryakıt fiyatlarının odağındaki Brent petrolün fiyatı 120 dolarlardan 110 dolarlara inse de sınırlı yükselişlerine devam ediyor.
    • 04.07.2022 - 09:56
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    Brent petrolün varil fiyatı 112,21 dolar

    Brent petrolün varil fiyatını yaşanan küresel olaylar, açıklanan veriler, üretimi engelleyen karışıklık ve grevler yakından etkiliyor.

    Cuma günü 112,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,63 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 112,21 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,95 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,95 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki yükselişte, ekonomik resesyon beklentilerine rağmen düşük OPEC üretimi, Libya'daki karışıklıklar ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle devam eden arz daralması endişeleri etkili oluyor.

    Merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikaları yavaşlamayı beraberinde getiriyor

    AA'nın haberine göre küresel bazda önemli merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikalarını benimsemesinin ardından makroekonomik verilerde gözlemlenen yavaşlama, resesyon ihtimaline sebep oluyor.

    Bu gelişmelerin petrol talebini de olumsuz etkileyeceği endişeleri fiyatları baskılıyor.

    Libya'da siyasi karışıklıklar devam ediyor

    Libya'da siyasi karışıklıkların devam edeceğine yönelik işaretler, piyasaların daha fazla arz kesintisiyle mücadele edeceğine yönelik beklentileri kuvvetlendiriyor. Libya Ulusal Petrol Kurumundan geçen hafta yapılan açıklamada, ihracatının günlük 865 bin varil azalarak 365 ila 409 bin varil arasına gerilediği duyuruldu.

    petrol

    Norveç'te gerçekleşecek grevler üretimi düşürecek

    Öte yandan Norveç'te petrol ve gaz işçileri tarafından bu hafta için planlanan grevlerin de ülkenin üretiminde günlük 130 bin varillik azalışa neden olacağı tahmin ediliyor.

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 112,44 ile 112,72 dolar aralığının direnç, 111,67 ile 111,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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