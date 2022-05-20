Brent petrolün varil fiyatı 112,43 dolar

Küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyen Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 112,43 dolardan işlem görüyor.

Dün 112,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,37 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 111,43 dolar oldu. Haberi yayına hazırladığımız sırada Brent petrolün varil fiyatı, dünkü aşamasını da geçerek 112,43 doları gösteriyordu.

Bugün Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki koronavirüs tedbirlerinin hafiflemesi talebi canlandırabilir

Çin'de koronavirüs kısıtlamalarının kademeli olarak hafifletilmesiyle talebin toparlanacağı beklentisi, fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

Çin'de faizin inmesi kaygıları giderdi

Çin'de kredi faiz oranlarında yapılan rekor indirim, piyasalardaki ekonomik kaygıları bir ölçüde azalttı.

Şangay'daki kısıtlamalar hafifledi

Salgınla mücadele eden Şangay'da ise karantina bölgeleri dışında vaka tespitleri, önlemlere yönelik endişeleri yeniden hakim kılsa da kademeli hafifletme kararı fiyatların düşüşünü engelliyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 111,34 ile 112,48 dolar aralığının direnç, 109,10 ile 108,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.