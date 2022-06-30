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    Brent petrolün varil fiyatı 112,52 dolar

    Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 112,52 dolardan işlem görüyor.
    • 30.06.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 10:50
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    Brent petrolün varil fiyatı 112,52 dolar

    Petrol fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzında artan daralma endişeleri etkili oldu. Libya'daki iki ana limandan petrol nakliyatının durdurulması ve Ekvator'da devam eden protestolar nedeniyle üretimin düşmesi de arz endişelerini destekledi.

    Ham petrol stoklarının azalışı fiyatları artırdı

    ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla yaşanan azalış da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

    Dün 116,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 112,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,88 dolardan alıcı buldu.

    Ticari ham petrol stokları azaldı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,8 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 415 milyon 600 bin varile geriledi.

    Benzin stokları yükseldi

    Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 600 bin varil (yüzde 1,2) artışla 221 milyon 600 bin varil oldu.

    petrol

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 113,13 ile 113,45 dolar aralığının direnç, 112,43 ile 112,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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