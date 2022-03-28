Brent petrolün varil fiyatı 113,14 dolara geriledi

Enflasyonu artıran ve tedarik zincirinin önemli bileşeni petrol fiyatlarında 98 dolarlardan 130 dolarlara kadar çıkılan zirveden düşüş devam ediyor.

Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

ŞANGAY'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BRENT PETROLÜN FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Fiyatlardaki düşüşte, artan koronavirüs vakaları karşısında dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı koronavirüs testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart-1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

OPEC VE OPEC DIŞI GRUBUN DAHA HIZLI PETROL ÜRETİMİNİ ARTIRMAYI BAŞARAMAYACAĞI BEKLENTİSİ FİYATI BASKILIYOR

Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

BRENT PETROL DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

YURT İÇİNDE AKARYAKIT FİYATI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan, benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.