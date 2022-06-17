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    Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolara geriledi

    Dünyada enerji krizi yükselmeye devam ederken Brent petrolün fiyatı da iniş çıkışlarla piyasalara yön vermeyi sürdürüyor. Brent petrolün varili bugün 119,68 dolardan işlem görüyor
    • 17.06.2022 - 11:29
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 11:40
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    Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolara geriledi

    Dün 120,29 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 119,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 117,33 dolardan alıcı buldu.

    Küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri fiyatın kısmi azalmasına neden oldu

    Fiyatlardaki kısmi düşüşte, küresel petrol talebinin azalacağı endişeleri etkili oldu. Küresel piyasalarda yaşanan son gelişmelerle şekillenen resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

    Brent Petrol

    Petrolün destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 119,88 ile 120,71 dolar aralığının direnç, 119,05 ile 118,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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