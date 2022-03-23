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    Brent petrolün varil fiyatı 120 doları aştı

    Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu.
    • AA
    • 23.03.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 18:02
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    Brent petrolün varil fiyatı 120 doları aştı

    Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı.

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu.

    HAZAR BORU HATTINDA GÜNLÜK 1 MİLYON VARİL KESİNTİYE GİDİLDİ

    Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.

    KESİNTİ 1,5 AY SÜRECEK

    Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.

    petrol

    ARZIN SEKTEYE UĞRAMASI ENDİŞESİ FİYATI ARTIRDI

    Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya euro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.

    petrol

    ÜLKENİN TİCARİ HAM PETROL STOKLARI 4 MİLYON 280 BİN VARİL AZALDI

    Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

    Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.


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