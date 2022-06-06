Brent petrolün varil fiyatı 120,46 dolar

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

ABD'nin petrol ihracatında Venezuela'nın önünü açması etkili oldu

ABD'nin Venezuela'nın Avrupa'ya petrol ihraç etmesine izin verebileceğine yönelik haber akışı ise petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüledi.

Suudi Arabistan petrol satış fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara çıktı

Öte yandan Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması sonrası ülkenin petrol talebinin artması bekleniyor. Suudi Arabistan Asya'ya sattığı petrolün fiyatını yükseltti. Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti.





Brent petrol yüzde 0,62 artışta

Tüm bu gelişmeler ışığından cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 119,53 dolarda

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,53 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaydı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 574'te kaldığı açıklandı.

Brent petrol destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.