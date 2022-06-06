Petrol
120.06
0.28%
Euro
17.8256
1.30%
Dolar
16.572
0.96%
Altın
987.17
1.02%
Borsa
2631
1.13%
Bitcoin
517.672
4.60%
BTXN Coin
11.90
-9.16%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Brent petrolün varil fiyatı 120,46 dolar

    Petrol fiyatları, Suudi Arabistan'ın Temmuz ayı petrol satış fiyatını yükseltmesinin ardından haftaya varil başına 120 doların üzerine çıkarak başladı.
    • 06.06.2022 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varil fiyatı 120,46 dolar

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

    ABD'nin petrol ihracatında Venezuela'nın önünü açması etkili oldu

    ABD'nin Venezuela'nın Avrupa'ya petrol ihraç etmesine izin verebileceğine yönelik haber akışı ise petrol fiyatlarındaki yükselişi törpüledi.

    Suudi Arabistan petrol satış fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara çıktı

    Öte yandan Çin'in koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulamaya aldığı kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırması sonrası ülkenin petrol talebinin artması bekleniyor. Suudi Arabistan Asya'ya sattığı petrolün fiyatını yükseltti. Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti.

    Brent petrol

    Brent petrol yüzde 0,62 artışta

    Tüm bu gelişmeler ışığından cuma günü 121,45 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 119,53 dolarda

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,53 dolardan alıcı buldu.

    ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaydı

    Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayınladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısının 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 574'te kaldığı açıklandı.

    petrol

    Brent petrol destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Tokat'ta duvar çalışmasında tarih çıktı
    Kültür Sanat

    Tokat'ta duvar çalışmasında tarih çıktı

    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü
    İç Haber

    Sancaktepe'de düğün konvoyunda havaya ateş açan mangadalara suçüstü

    Görüş Bildir