Brent petrolün varil fiyatı 123,44 dolara çıktı

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,44 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları yükselişe geçti. Fiyatlardaki yükselişte, Libya'daki petrol üretiminin siyasi kriz nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğine yönelik haber akışı etkili oldu.

Dün 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 121,98 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,98 dolardan alıcı buldu.

Libya'da sular durulmuyor

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkenin günlük ortalama 1,2 milyon varil olan petrol üretiminin, 1,1 milyon varil azalışla 100 bin varile düştüğünü açıkladı.

Libya'da nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak bazı limanların çalışmasını engellemişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu da bu petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebepten" dolayı üretim ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Çin'deki koronavirüs salgını etkileri sürüyor

Öte yandan, Çin'de devam eden koronavirüs salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Çin'in başkenti Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından şehir merkezindeki Çaoyang ilçesinde tespit edilen vakalar, yeni salgın dalgasının gelişebileceğine dair kaygıya yol açtı.

Yetkililer, salgın nedeniyle gelecek hafta açılması planlanan okullarda yüz yüze eğitime geçilmesini erteledi. Kentin farklı semtlerinde vaka tespit edilen apartman kompleksleri kordona alınırken binlerce vatandaş yeniden karantinaya girmek zorunda kaldı.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün ve yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı.

Destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 124,33 ile 126,40 dolar aralığının direnç, 119,56 ile 116,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.