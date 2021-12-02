Brent petrolün varil fiyatı 69,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,87 dolardan 68,87 dolara geriledi.

ABD'nin petrol fiyatlarını düşürmek için aldığı rezerv kullanma kararına, koronavirüsün yeni varyantının endişeleri de eklenince; dün 72,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,87 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,36 artışla 69,81 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,38 dolardan alıcı buldu.

PETROL ÜRETİCİLERİ BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun piyasa koşullarını değerlendirmek ve ocak ayı itibarıyla uygulanacak üretim kesintisi miktarını görüşmek üzere bugün bir araya geleceği toplantıya odaklandı.

OMİCRON VARYANTI PETROL FİYATININ SERT DÜŞMESİNE NEDEN OLDU

Toplantıdan çıkacak kararda, ABD'nin başı çektiği büyük petrol tüketicisi ülkelerin ortak rezerv satışı hamlesinin yanı sıra petrol fiyatlarında sert düşüşe neden olan koronavirüsün Omicron varyantına ilişkin gelişmelerin etkili olması bekleniyor.

BRENT PETROLÜN DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 70,20 ile 71 dolar aralığının direnç, 69,40 ile 68,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.