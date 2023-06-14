Brent petrolün varil fiyatı 74,65 dolar

Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,29 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 artışla 74,65 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,66 dolardan alıcı buldu.
ABD'de enflasyonu yavaşladı
Fiyatlardaki yükselişte, ABD'de enflasyonun mayıs ayında yavaşladığını gösteren verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutacağına dair beklentilerin güçlenmesi etkili oldu.
Fed'in faizi yüzde 94 ihtimalle sabit bırakması bekleniyor
Fed'in dün başlayan ve bugün sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında, yüzde 94 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
Stoklarda 1 milyon 24 bin varil artış tahmin tahmini
Öte yandan Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta, önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı.
Stokta beklenti dışı hareket
Piyasa beklentisi, 1 milyon 291 bin varil düşüş olacağı yönündeydi.
Fiyat artışı etkisi
Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıf seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.
Brent petrolde destek ve direnç konumu
Brent petrolde teknik olarak 74,72 ile 75,02 dolar aralığının direnç, 74,42 ile 74,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.