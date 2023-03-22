Brent petrolün varil fiyatı 74,69 dolara geriledi ABD'deki banka krizinin yatışması piyasaları sakinleştirdi. Fed'in faiz kararı beklenirken Brent petrol düşüş trendini sürdürdü.

Dün 75,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,32 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol yüzde 0,84 düştü

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 düşüşle 74,69 dolar oldu.

Batı Teksas ham petrolün varili 69,08 dolarda

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,08 dolardan alıcı buldu.

ABD'deki talep endişeleri fiyatta etki etti

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki talep endişeleri etkili oldu.

Stoklar 3 milyon 262 bin varil arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 262 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 448 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden yüksek artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığı algısıyla fiyatlarda düşüşe neden oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Piyasalarda belirsizlik hakim

Öte yandan, ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor.

25 baz puan faiz artıracak

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 25 baz puan faiz artıracağı öngörüsü ağırlık kazanıyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 75,07 ile 75,66 dolar aralığının direnç, 74,48 ile 73,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.