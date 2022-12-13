Brent petrolün varil fiyatı 79,07 dolara çıktı

Keystone boru hattı kapalı kalınca ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'de arz endişelerine yol açınca düşüşe geçen Brent petrol tekrar yükselmeye başladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 78,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,38 artarak 79,07 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 74,11 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatın yükselme nedenleri

Fiyatlardaki yükselişte, Keystone boru hattının kapalı kalması ve dünyanın en büyük ham petrol tüketicisi ABD'de arz endişelerine yol açması etkili oldu.

Kanada'dan ABD'ye günlük 600 bin varilden fazla petrol taşıyan ve sızıntı nedeniyle geçen hafta durdurulan Keystone boru hattının yeniden ne zaman faaliyete geçeceği belirsizliğini koruyor.

Arzın sekteye uğramasının ülkede ham petrol stoklarında düşüşe neden olacağı değerlendiriliyor.

Dünyanın ikinci en büyük ham petrol tüketicisi Çin'de hükümet koronavirüs tedbirlerini gevşetmeye devam edeceği sinyali verirken, ülkede günlük yeni vaka sayısı 8 binin altına geriledi.

Çin'de ülke içi seyahat etmek için zorunlu olan "mobil seyahat kartı" uygulaması bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi küresel petrol talebine ilişkin piyasalarda oluşan belirsizlik ise fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 79,23 ile 79,44 dolar aralığının direnç, 79,02 ile 78,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.