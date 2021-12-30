Brent petrolün varil fiyatı 79,19 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79,19 dolardan işlem görüyor.

Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebi üzerindeki etkilerinin oluşturduğu belirsizlik petrol fiyatlarındaki yükselişi baskılıyor.

PRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DÜŞTÜ

Dün 80,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,23 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 79,19 dolardan işlem gördü.

BATI TEKSAS HAM PETROLÜNÜN VARİLİ 76,59 DOLAR

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,59 dolardan alıcı buldu.

TİCARİ HAM PETROL STOKLARI GEÇEN HAFTA 3 MİLYON 600 BİN VARİL AZALDI

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 600 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 420 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 233 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil (yüzde 0,2) azalışla 595 milyon varile düştü.

OPEC+ GRUBUNUN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Öte yandan piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Ocak'ta yapacakları toplantıya odaklandı. Toplantıda, grubun şubatta günlük 400 bin varillik planlı üretim artışına devam edip etmeyeceği kararlaştırılacak.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 79,34 ile 79,61 dolar aralığının direnç, 79,07 ile 78,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.