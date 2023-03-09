Brent petrolün varil fiyatı 82,69 dolarda seyrediyor Fiyatlamalarının odağında Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,69 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş ve Çin'in talebine yönelik olumlu beklentileri ve petrol tüketimini azaltacağı yönündeki endişelerle karışık seyrediyor.

Dün 83,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili 82,69 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 82,69 dolar oldu.

Ham petrolün varili 76,69 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,69 dolardan alıcı buldu.

Ticari ham petrol stokları

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalarak 478 milyon 500 bin varile gerilediğini açıkladı.

Benzin stokları

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 1 milyon 100 bin varil düşüşle 238 milyon 100 bin varile geriledi.

Ülkenin ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.

OPEC öngörüsü

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 500 bin ila 600 bin varil arasında artacağını öngördüklerini açıkladı.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 82,71 ile 82,79 dolar aralığının direnç, 82,59 ile 82,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.