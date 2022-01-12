Brent petrolün varil fiyatı 83,66 dolarda

Dün 83,98 dolara kadar yükselen Brent petrolün varili, günü 83,72 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrol, bugün uluslararası piyasalarda 83,66 dolardan işlem görüyor.

Ham madde sorunu, emtia fiyatlarının yüksekliği, dünya ekonomisinin gelişimi önünde engel olarak dururken Brent petrolün varili, uluslararası pazarda bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 düşüşle 83,66 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,30 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki kısmi düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklenenden daha az düşeceği tahmini ve benzin stoklarındaki yükseliş öngörüsü etkili oldu.

HAM PETROL STOKU 1 MİLYON 77 BİN AZALDI

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre piyasaların beklentilerinin altına inerek yaklaşık 1 milyon 77 bin varil geriledi.

ABD'DE PETROL TALEBİ ZAYIFLADI

ABD'nin benzin stoklarındaki yaklaşık 11 milyon varile ulaşan yükseliş öngörüsü ise ülkede petrol talebinin zayıfladığı endişelerini artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamasının ardından piyasalarda faiz artırımının beklenenden daha yavaş yapılabileceğine dair oluşan algı, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyri kısıtlıyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 83,93 ile 84,34 dolar aralığının direnç, 83,52 ile 83,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.