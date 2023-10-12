Brent petrolün varil fiyatı 85,1 dolara indi İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, dünyadaki ekonomik dengeleri yakından etkiledi. Son değerlendirmelere göre altının onsu artarken ve petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.

AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde "güvercin" bir ton kullanmasıyla pozitif seyirde.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar dünya genelinde tedirginliğe neden olmayı sürdürdü.

Türkiye açısından akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediği için Brent petroldeki değişimler önemli.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 geriledi

Emtia piyasalarında oynaklık devam ediyor. Dün akşam ABD'de açıklanan verilere göre petrol stoklarının geçen hafta 12,94 milyon varille 1,3 milyon varil olan stok artışı tahmininin oldukça üzerinde gelmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 2,2 gerileyerek 85,1 dolara indi.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükseldi

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,7 yükselmesinin ardından bugün de yüzde 0,3 artışla 1.880 dolara çıkarken, söz konusu seyirde Fed yetkililerin açıklamaları ve Orta Doğu'da yükselen tansiyonla birlikte güçlenen güvenli liman arayışı etkili oluyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azaldı

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla günü 27,7029'dan tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,7480 seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, eylül ayı TÜFE

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

21.00 ABD, eylül ayı hazine nakit dengesi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)