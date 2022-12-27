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    Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar

    Cuma günü 84,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,50 dolar seviyesinde tamamladı.
    • 27.12.2022 - 11:16
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    Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar

    Çin'in Koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmesiyle talep toparlanması beklentilerini arttı. Bu da Brent petrolün varil fiyatına yansıdı.

    Ayrıca ABD'deki kar fırtınalarının enerji üretimini olumsuz etkilemesinden de endişeleniyor.

    Cuma günü 84,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,50 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,17 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 80,22 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,22 dolardan alıcı buldu.

    petrol

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 85,37 ile 85,52 dolar aralığının direnç, 85,02 ile 84,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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