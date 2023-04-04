Brent petrolün varil fiyatı 85,42 dolar Hafta sonu OPEC'in aldığı üretim kesintisi kararının ardından Brent petrolün varili önce yükseldi. Şimdi de yükseldiği rakamdan dalgalanmalar göstererek ilerliyor. Brent petrol bugün uluslararası piyasalarda 85,42 dolardan işlem görüyor.

AA

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar bir türlü durulmuyor.

Dün 86,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,93 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 85,42 dolar oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,91 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişin nedeni

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin aldığı yeni üretim kesintisi kararı etkili olmaya devam ediyor.

Pazar günü Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere 9 ülke gönüllü olarak petrol üretimini mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil azaltma kararı aldı.

Dün çevrim içi düzenledikleri 48'inci Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı'nda bir araya gelen grup, söz konusu kararın petrol piyasasında istikrarı desteklemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir olduğunu kaydetti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da dün Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunda 23 ülkenin bulunduğuna işaret ederek, diğer ülkelerin de gerek görmesi halinde petrol üretimlerini gönüllü olarak düşürme kararı alabileceğini belirtti.

Çin'de beklenen talep toparlanması dikkate alındığında arz daralması endişelerinin giderek arttı.

"Küresel ekonomi için yeni bir tehdit"

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda faiz artışları ve bankacılık sektöründeki son sıkıntılarla mücadele eden küresel ekonomi için yeni bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekiyor.

ABD ve Avrupa'da açıklanan makroekonomik verilerde ise ekonomik aktivitenin yavaşladığına ilişkin işaretler güçlenmeye devam etti.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 85,58 ile 86,22 dolar aralığının direnç, 84,94 ile 84,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Enflasyonla mücadelenin sekteye uğrayabileceği endişesi arttı

Öte yandan, üretim kesintisi kararının ardından artan petrol fiyatları, piyasalarda enflasyonla mücadelenin sekteye uğrayabileceği endişesinin tekrar güç kazanmasına neden oldu.