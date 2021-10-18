Brent petrolün varil fiyatı 85,73 dolar

Yükselerek dünyadaki dengeleri tehdit eden Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 85,73 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, pahalı doğalgaz ve kömürden akaryakıt ve dizele geçen elektrik üreticilerinden gelen destek ve koronavirüs salgının etkilerinden toparlanmaya devam eden talebin etkisiyle son yılların en yüksek seviyesini gördü.

Piyasaların kapanışı olan cuma günü 85,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,86 dolar seviyesinde tamamladı.

BUGÜN BRENT PETROLÜN VARİLİ YÜZDE 1,02 ARTTI

Brent petrolün varili, bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 85,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü 85 dolar eşiğini aşan petrol fiyatları, koronavirüs sonrası yaşanan küresel ekonomik toparlanmanın petrol talebini artırması ve elektrik üreticilerinin artan doğalgaz ve kömür fiyatları nedeniyle fuel oil ve motorin kullanımına geçiş yapması üzerine yükselişini sürdürdü.

JET YAKIT TALEBİ ARTACAK

ABD'ye seyahat edecek yolcuların ülkeye girişine 8 Kasım itibarıyla müsaade edileceğinin açıklanması ve Avustralya ile bazı Asya ülkelerinde de gelecek aydan itibaren benzer uygulamaların hayata geçirilmesiyle jet yakıtı talebinin artacağı tahmin ediliyor. Bu durum da fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

ABD'DE PETROL SONDAJ KULESİ SAYISI 445'E YÜKSELDİ

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı, Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 8-15 Ekim'de bir önceki haftaya göre 12 artışla 445'e yükseldi. Söz konusu yükseliş nedeniyle ABD'de petrol arzının artacağı öngörülüyor.

İTHALAT KISITLAMALARI BAĞIMSIZ RAFİNERİCİLERİN PİYASAYA GİRDİĞİ YILDAN BU ANA İLK KEZ GÜNDEME GELDİ

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından Çin'in, bağımsız rafinericilere yönelik 2021 için petrol ithalat sınırlamalarını artırması fiyatları baskılayan bir unsur oldu. Toplam yıllık kotalar 2020'nin altında kalırken, söz konusu ithalat kısıtlamaları bağımsız rafinericilerin piyasaya girdiği 2015 yılından bu yana ilk defa uygulandı.

ÇİN EKONOMİSİNİN BEKLENTİLERİN ALTINDA BÜYÜMESİ FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çin ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüyerek beklentilerin altında performans göstermesi de fiyatların olumsuz etkilenmesine neden oldu.