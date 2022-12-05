Brent petrolün varil fiyatı 85,87 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, tüm fiyatlamaların ortasında yer aldığı için günlük olarak yakından takip ediliyor. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftaya 85,87 dolardan başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlarında Brent petrolün varil fiyatı 100 doları geçiyorken, daha sonra alınan önlemlerle birlikte piyasada yaşanan güvenin etkisiyle geriledi. Brent petrolün varil fiyatı, şimdi günlük olarak iniş çıkışlarla ama ani yükselişler göstermeden yatay bir düzlemde hareket ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,35 artışla 85,87 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 87,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 85,87 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Arz ve talep endişeleri fiyatı etkiledi

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, piyasalarda azalan arz ve talep endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de koronavirüs tedbirlerine karşı protestoların ardından birçok büyükşehirde, salgın tedbirlerini optimize etmek için adımlar atıldığı gözleniyor. Bu durum ülke ekonomisine ve petrol talebine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

OPEC+ grubunun üretim seviyesini sabit tutması endişeleri hafifletti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, dün gerçekleştirdiği toplantıda mevcut üretim seviyesini sabit tutması ise küresel petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların yükselişine katkı sağladı.

Grup, 5 Ekim'de günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 87,17 ile 88,67 dolar aralığının direnç, 85,67 ile 84,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.