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Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi
Küresel piyasaların odağındaki bir veri olan Brent Petrolün varil fiyatı diğer tüm fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor.
- 23.09.2022 - 18:04
Brent petrolün varil fiyatı, talep endişeleriyle uluslararası piyasalarda inişe geçti.
Dün günü 90,46 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,31 düşüşle 86,56 dolar oldu.
Batı Teksas türü ham petrolün varili 79,22 dolar oldu
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,22 dolardan alıcı buldu. Brent petrolün varil fiyatı en son 25 Ocak'ta 86 dolar seviyelerinden işlem görmüştü.
Petrol talebi daha da düşebilir
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirirken, talebin daha da düşebileceği algısını da besliyor.