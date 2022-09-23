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Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi

Brent petrolün varil fiyatı 86 dolar seviyelerine geriledi

Küresel piyasaların odağındaki bir veri olan Brent Petrolün varil fiyatı diğer tüm fiyatlamaların odağında kalmaya devam ediyor.