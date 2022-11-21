Brent petrolün varil fiyatı 86,97 dolara geriledi

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Çin'in koronavirüs tedbirlerinin de içinde yer aldığı küresel petrol piyasalarında artan talep endişeleri etkili oldu.

Tüm otomobli sahipleri ve sanayicilerin gözü kulağı Brent petrolün varil fiyatına odaklandı.

Geçmişe dönük incelendiğinde, 8 Haziran'da 112,29 dolarla zirveye çıkan ve en son yükselişini 5 Kasım'da 98,58 lira ile gösteren Brent petrolün fiyatındaki düşüşü sürdü ve bugün 86,97 dolara kadar geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 geriledi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,61 dolardan alıcı buldu.

Çin'deki koronavirüs tedbirleri piyasaya yansıdı

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan koronavirüs vakalarına yönelik haber akışı, piyasalarda talep endişelerine yol açtı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede koronavirüs salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Günlük vaka sayısı ise 20 bini aştı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Fed'in faiz kararı, petrol fiyatını baskılayan faktörlerden

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasına devam edeceği öngörüsünün resesyon beklentilerini güçlendirmesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirirken, bu durum alımların azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesine destek oldu.

Öte yandan petrol fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha fazla arz kesintisine gidebileceğini ilişkin endişelere yol açıyor.

4 Aralık'taki toplantı bekleniyor

AA'nın haberine göre, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltan grup, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta toplantı yapacak.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,77 dolar aralığının direnç, 86,77 ile 86,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.