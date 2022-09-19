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    Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına indi

    Dün günü 91,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,87 azalarak 88,73 dolara geriledi.
    • 19.09.2022 - 16:35
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    Brent petrolün varil fiyatı 89 doların altına indi

    ABD'nin enflasyonu arttı. Enflasyonu indirmek için ABD Merkez Bankası'nın politika faizini artırması bekleniyor. Faizlerde en az 75 baz puanlık artış olacağı öngörülüyor. Bu artış beklentileri 100 baz puana doğru çıktıkça da emtia fiyatları ve kripto para değerleri bir bir düşüyor.

    Brent petrolün varil fiyatı resesyon endişeleriyle uluslararası piyasalarda 89 doların altına geriledi.

    Dün günü 91,35 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 16.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,87 azalarak 88,73 dolar oldu.

    Ham petrolün varili 81,91 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,91 dolardan alıcı buldu.

    Petrol fiyatları, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişelerle gerilemeye devam ediyor.

    Fed kararı bu hafta açıklanacak

    Bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın toplantıları öncesinde petrol piyasalarının fiyat düşüşlerinin sürmesi bekleniyor.

    Brent petrol

    1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırım konuşuluyor

    Geçen hafta ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından, Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlamıştı.


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