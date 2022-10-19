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    Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

    Brent petrolün varili dalgalanmaya devam ediyor. Brent petrol, uluslararası piyasalarda 90,28 dolardan işlem görüyor.
    • 19.10.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 11:54
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    Brent petrolün varil fiyatı 90,28 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı, düşüşe geçmesinin ardından dalgalanarak yükselişe geçmeye başladı. Fiyatlardaki yükselişte, petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

    Dün 92,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,03 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı bugün, saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artarak 90,28 dolar oldu.

    Ham petrolün varili 82,70 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,70 dolardan alıcı buldu.

    Ham petrol stoklarında düşüş beklentisi

    Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 270 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

    Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü talep endişelerini hafifletti.

    Brent petrol

    ABD'de resesyon riski hafifledi, fiyatlar yükseldi

    ABD'de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesi de fiyatların yükselişini destekledi.

    ABD stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunuyor

    Brent petrolün varil fiyatı dün, ABD'nin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunacağına ilişkin haber akışı ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle 88,77 dolara kadar gerilemişti.

    Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 90,46 ile 90,79 dolar aralığının direnç, 90,13 ile 89,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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