Brent petrolün varil fiyatı 91,35 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 91,35 dolar oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, dünyadaki fiyatlamaların odağında yer alıyor. Dalgalı bir seyir gören Brent petrol, uluslararası piyasalarda 91,35 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,21 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 84,70 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,70 dolardan alıcı buldu.

AA'nın haberine göre fiyatlardaki kısmi yükselişte, zayıf talep endişelerine karşın giderek artan arz daralması endişeleri etkili oldu.

AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini kesme planı

Avrupa Birliği (AB), 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlıyor.

AB üyesi ülkelerin Rusya'ya yönelik petrol yaptırımlarının yaklaşması piyasalarda arz endişelerini güçlendiriyor.

Uzmanlara göre, Rusya'dan deniz yoluyla yapılan sevkiyatların, 21 Ekim'e kadarki 7 günlük dönemde son beş haftanın en düşük seviyesine gerilediğine ilişkin veriler ise söz konusu yaptırımların etkisinin şimdiden hissedildiğine işaret ediyor.

OPEC+ kasımda günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidecek

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım itibarıyla günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidecek olması da piyasalarda arz endişelerini destekliyor.

ABD ve Çin'de açıklanan veriler talep endişelerini artırdı

Öte yandan, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'de ekonomik gidişata yönelik endişelerin artması fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 91,75 ile 92,33 dolar aralığının direnç, 91,17 ile 90,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.