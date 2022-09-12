Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolara geriledi

Fiyatlamaların odağındaki Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün fiyatı, küresel petrol talebine ilişkin endişelerle düşüyor.

Çin'de koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması, ABD ile Avrupa'da faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,99 azalarak 91,92 dolara geriledi



Cuma günü 93,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalarak 91,92 dolar oldu.

AA'nın haberine göre aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı gündemde

Arz tarafında ise ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Tavan fiyat uygulamasının tarihleri ilan edildi

ABD Hazine Bakanlığı, cumartesi günü söz konusu plana ilişkin kılavuz yayınladı. Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 92,13 ile 93,29 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 89,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.