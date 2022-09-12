Petrol
93.94
1.18%
Euro
18.4984
1.00%
Dolar
18.2412
0.04%
Altın
1.012
0.49%
Borsa
3627
3.00%
Bitcoin
405.535
2.09%
BTXN Coin
6.73
-5.07%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolara geriledi

    Fiyatlamaların odağındaki Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,92 dolardan işlem görüyor.
    • 12.09.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 12:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varil fiyatı 91,92 dolara geriledi

    Brent petrolün fiyatı, küresel petrol talebine ilişkin endişelerle düşüyor.

    Çin'de koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması, ABD ile Avrupa'da faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

    Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,99 azalarak 91,92 dolara geriledi

    Cuma günü 93,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalarak 91,92 dolar oldu.

    AA'nın haberine göre aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,75 dolardan alıcı buldu.

    G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı gündemde

    Arz tarafında ise ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planı fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

    Tavan fiyat uygulamasının tarihleri ilan edildi

    ABD Hazine Bakanlığı, cumartesi günü söz konusu plana ilişkin kılavuz yayınladı. Kılavuzda, tavan fiyat uygulamasının, Rus ham petrolü için 5 Aralık'ta ve rafine ürünler için 5 Şubat 2023'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

    Brent Petrol

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 92,13 ile 93,29 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 89,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


    Sanal kumar oynanan adrese baskın
    3. Sayfa

    Sanal kumar oynanan adrese baskın

    Pençe Kilit bölgesinde 4 askerimiz şehit düştü
    Gündem

    Pençe Kilit bölgesinde 4 askerimiz şehit düştü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir