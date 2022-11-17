Brent petrolün varil fiyatı 91,99 dolara geriledi

Piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri Brent petrolün değerini düşürdü.

Geçen haftayı 95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, düşüşünü üst üste ikinci güne taşıyarak 91 dolara gerilerken, bakırın libresi yeni günde yüzde 1,6 değer kaybıyla 3,7 dolara geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 91,99 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu.

Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatı tekrar başladı

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan’a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu.

Benzin stokları arttı

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'de giderek artan koronavirüs vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

Destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.