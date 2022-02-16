Brent petrolün varil fiyatı 93,38 dolar

Brent petrolün varili, Rusya'nın savaş istemediğini belirtmesinin ardından uluslararası piyasalarda 93,38 dolardan işlem görüyor.

Dün 96,26 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,28 dolar seviyesinde tamamladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,31 dolardan alıcı buldu.

PUTİN'İN SAVAŞ İSTEMEDİKLERİNİ AÇIKLAMASI PİYASALARI RAHATLATTI

Rusya Savunma Bakanlığı, dün tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Avrupa'da savaş istemediklerini, müzakere süreciyle ilgili tekliflerde bulunduklarını söyledi. Yapılan açıklamaların iki ülke arasındaki tansiyonu kısmen yatıştırmasıyla petrol fiyatlarında da geri çekilme hızlandı.

EN ÜST SEVİYE OLARAK 96,78 DOLARA ÇIKMIŞTI

Jeopolitik risklerdeki artışla pazartesi günü 96,78 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, dün Rusya-Ukrayna gerilimini azaltan haber akışının ardından yüzde 3'ü aşan günlük değer kaybıyla 92,06 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 76 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 769 bin varil azalacağı yönündeydi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 93,43 ile 94,09 dolar aralığının direnç, 92,77 ile 92,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.