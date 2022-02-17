Brent petrolün varil fiyatı 93,40 dolar

Dün 96,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,40 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, bugün kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 93,40 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin çelişkili açıklamalar ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu. ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Beyaz Saray, Rusya'nın hâlâ Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova "Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı histeriyi kışkırtmaktan vazgeçmesi gerektiğini" söyledi.

ABD HAM PETROL STOKLARI ARTTI

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen haftaki artış da talebin azaldığı algısıyla fiyatları baskılıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 100 bin varil (yüzde 0,3) artarak yaklaşık 411 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Brent petrolde teknik olarak 93,84 ile 94,26 dolar aralığının direnç, 93,03 ile 92,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.