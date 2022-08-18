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    Brent petrolün varil fiyatı: 93,82 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimi etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 93,82 dolardan işlem görüyor.
    • 18.08.2022 - 10:16
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    Brent petrolün varil fiyatı: 93,82 dolar

    Dün 94,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 artarak 93,82 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,17 dolarda

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,17 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlar karışık seyrediyor

    Fiyatlar, ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş, Rusya'nın petrol üretimindeki artışa yönelik haber akışı ve küresel resesyon endişelerinin etkisiyle karışık seyrediyor.

    ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

    ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 7 milyon 100 bin varil azalarak 425 milyon varile geriledi.

    Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 117 bin varil azalacağı yönündeydi.

    Stoklarda beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüş, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 600 bin varil azalışla 215 milyon 700 bin varile düştü.

    Haber akışı fiyatları etkiliyor

    AA'nın haberine göre, arz tarafında Rusya'ya yönelik kısıtlamaların ardından ülkenin petrol üretimini kademeli olarak artırmaya başladığına yönelik haber akışı, arz daralması yaşanan bir dönemde fiyatları destekliyor.

    Brent petrol

    İngiltere'nin enflasyonu fiyatlar üzerinde etkili

    İngiltere'de enflasyonun temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması da piyasalardaki olumsuz havayı güçlendirerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 93,94 ile 94,05 dolar aralığının direnç, 93,67 ile 93,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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