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    Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar seviyesinde

    Piyasada fiyatların odağında olan Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.
    • 06.09.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:14
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    Brent petrolün varil fiyatı 94,97 dolar seviyesinde

    Alınan kararlar, Brent petrolün fiyatındaki dalgalanmaya neden oluyor.

    Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalarak 94,97 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,67 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,67 dolardan alıcı buldu.

    OPEC+ grubu, dün üretim kesintisi kararı aldı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı'nda ekim ayı için grubun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı ve günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı aldı.

    Grubun bu kararı, piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılandı.

    Kararla birlikte yükselen fiyatlar geriledi

    Uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentiler karar öncesinde yükselen fiyatların gerilemesine neden oldu.

    Zayıf talep beklentileri fiyatları baskılıyor

    Çin'de yeniden alınan karonavirüs tedbirlerinin yol açtığı zayıf talep beklentileri ve ekonomik yavaşlamaya dair endişeler ise fiyatları baskılamaya devam ediyor.

    petrol

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 95,66 ile 96,67 dolar aralığının direnç, 94,65 ile 93,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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