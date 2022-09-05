Brent petrolün varil fiyatı 95,27 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili, cuma günkü kapanışa göre artarak uluslararası piyasalarda 95,27 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün fiyatı, alınan kararlar ve talebin azalacağı beklentileri ile şekilleniyor.

Cuma günü 95,32 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,41 artarak 95,27 dolar oldu.

Ham petrolün varili 88,75 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,75 dolardan alıcı buldu.

OPEC+'nın üretim kısıtlaması beklentisi var

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılacak toplantısında üretimi kısacağına ve piyasalardaki arz daralmasını destekleyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu.

Çin'de talep düşecek öngörüsü ile kısıntıya gidilebilir

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de koronavirüs salgınına karşı yeniden alınan karantina tedbirleri nedeniyle yaşanabilecek talep azalmasına karşı OPEC+ grubun fiyatları yüksek tutmak için üretimde kesintiye gidebileceğini öngörüyor.

Rusya şu anda bir üretim kesintisini desteklemiyor

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve OPEC+ grubu üyelerinden Rusya'nın ise şu anda bir üretim kesintisini desteklemediği ve bu nedenle üretimin sabit tutulabileceği de düşünülüyor.

İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler fiyatı etkiliyor

Öte yandan, İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. İran'ın Viyana görüşmelerindeki müzakere heyetinin danışmanı Muhammed Merendi, dün yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayı canlandırmak için hazırlanan anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Brent petrol destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 95,45 ile 95,83 dolar aralığının direnç, 94,46 ile 93,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.