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    Brent petrolün varil fiyatı 95,52 dolar seviyesinde

    Haftanın son günü 95,99 dolara yükselen Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 95,52 dolardan işlem görüyor.
    • 14.11.2022 - 11:26
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:31
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    Brent petrolün varil fiyatı 95,52 dolar seviyesinde

    Brent petrolün varil fiyatı, küresel piyasalarda üretimine dahil olduğu alanlardaki ürünlerin maliyetine yansıyor. Maliyeti belirleyen bir unsur olduğu için Brent petrolün fiyatı yakından takip ediliyor.

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,49 azalarak 95,52 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,44 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,44 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'nin faiz artırımını sürdüreceğine ilişkin haber akışı ve doların değer kazanması etkili oldu.

    Fed'in faiz kararı emtiaları etkiliyor

    Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasına rağmen, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin belirsizlik devam ediyor.

    petrol

    Çin'deki koronavirüs politikası fiyatları baskılıyor

    Öte yandan, Çin'in "sıfır vaka" politikasında yumuşamaya gitmesi ise petrol talebine ilişkin endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

    Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, koronavirüs tedbirlerinde revizyon niteliğinde 20 madde içeren bir düzenleme duyurdu.

    Brent petrol

    Brent petrol destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 95,93 ile 96,88 dolar aralığının direnç, 94,98 ile 94,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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