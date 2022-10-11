Brent petrolün varil fiyatı 96,13 dolar oldu

Petrol üreticilerinin kısıtlamaya gitmesi kararı petrol fiyatını yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı 96 dolarda dalgalanmasını sürdürüyor.

Dün 98,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü yüzde 0,06 azalışla 96,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,97 dolardan alıcı buldu.

Çin'den kaynaklanan talep düşüşü beklentisi

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden koronavirüs salgınının yarattığı talep düşüşü beklentisi etkili oldu.

Çin, koronavirüse karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor.

Çin, bu stratejiyi uygularken katı kısıtlamaları devreye sokuyor.

Dolar güçlendikçe dolarla satın alınan petrolün fiyatı da artıyor

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

Avrupa'nın Rusya'ya yani yasaklar getirmesi fiyatları etkiledi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ticari yasaklar ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etmesi de fiyatları destekledi.

Yeni yaptırım paketine göre, Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 96,37 ile 96,82 dolar aralığının direnç, 95,57 ile 95,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak kabul ediliyor.