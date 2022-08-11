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    Brent petrolün varil fiyatı 97,36 dolar

    Brent petrolün fiyatı inişli çıkışlı seyirle devam ediyor. Brent petrol bugün güne 97,36 dolarla başladı.
    • 11.08.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 10:47
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    Brent petrolün varil fiyatı 97,36 dolar

    Dün ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artmasıyla düşüşe geçen fiyatlar dalgalı bir seyir izliyor.

    Dün 97,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,40 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 97,36 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 91,89 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,89 dolardan alıcı buldu.

    Ham petrol stokları arttı

    AA'nın haberine göre, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

    petrol

    Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı başlayacak

    Öte yandan dün Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının tekrar başlayacağı bildirildi.

    Piyasalar bugün açıklanacak Uluslararası Enerji Ajansı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün aylık petrol verilerine odaklandı.

    petrol

    Destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 97,59 ile 98,06 dolar aralığının direnç, 97,12 ile 96,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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