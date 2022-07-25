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    Brent petrolün varil fiyatı 97,41 dolar oldu

    Brent petrolün varil fiyatı, merakla takip edilen emtialar arasında. Fiyatlar, Fed kararı öncesinde çeşitli açılardan etkilenerek geriliyor.
    • 25.07.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 11:48
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    Brent petrolün varil fiyatı 97,41 dolar oldu

    Piyasalar, petrol fiyatı dahil ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararına odaklandı.

    AA'nın haberine göre, cuma günü 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda haftanın ilk günü 97,41 dolardan işlem görüyor.

    Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

    Brent petrolün varilinin fiyatı azaldı

    Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 97,41 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,70 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu.

    Çin'de koronavirüs vakalarının devam etmesi petrol fiyatı üzerinde etkili

    Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkelerinden Çin'de devam eden koronavirüs salgını da ekonomik aktiviteye ilişkin korkuları canlı tutuyor ve petrol piyasalarındaki talep endişelerini destekliyor.

    Petrol

    Libya Ulusal Petrol Kurumu ihracata yeniden başladı

    Arz tarafında, geçen hafta Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) 3 aylık aranın ardından bazı petrol sahaları ve limanlarında ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurması olumlu etki yarattı.

    NOC bu kapsamda iki hafta içinde yaklaşık günlük 1,2 milyon varillik üretimi tekrar piyasaya sunmayı planlıyor.

    Petrolde destek ve direnç konumu

    Brent petrolde teknik olarak 97,77 ile 98,18 dolar aralığının direnç, 97,36 ile 96,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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