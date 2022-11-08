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    Brent petrolün varil fiyatı 97,58 dolar seviyesine geldi

    Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,58​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.
    • 08.11.2022 - 10:51
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    Brent petrolün varil fiyatı 97,58 dolar seviyesine geldi

    Petrol fiyatları bir önceki güne göre düştü ve bu düşüşte, ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan koronavirüs vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

    Brent petrolün dünkü varil fiyatı 97,92 dolardı

    Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün bugünkü varil fiyatı 97,58 dolar

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 91,38 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

    Çin'in salgına karşı tedbir alması talebi etkileyecek

    Çin, hafta sonu "sıfır vaka" politikasına devam edileceğini duyurdu. Söz konusu politika, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

    Avrupa'daki petrolde arz daralması fiyatı baskılıyor

    Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

    Ambargo 5 Aralık'ta devrede

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

    petrol

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 97,65 ile 98,01 dolar aralığının direnç, 97,29 ile 96,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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