Brent petrolün varil fiyatı 97,58 dolar seviyesine geldi

Fiyatlamaların odağında olan Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,58​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları bir önceki güne göre düştü ve bu düşüşte, ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan koronavirüs vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Brent petrolün dünkü varil fiyatı 97,92 dolardı



Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün bugünkü varil fiyatı 97,58 dolar

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 91,38 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

Çin'in salgına karşı tedbir alması talebi etkileyecek

Çin, hafta sonu "sıfır vaka" politikasına devam edileceğini duyurdu. Söz konusu politika, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

Avrupa'daki petrolde arz daralması fiyatı baskılıyor

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı.

Ambargo 5 Aralık'ta devrede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 97,65 ile 98,01 dolar aralığının direnç, 97,29 ile 96,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.