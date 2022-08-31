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    Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolarda

    Fiyatlamaların odağında bulunan Brent petrolün varili, inişli çıkışlı seyrini sürdürerek uluslararası piyasalarda 98,69 dolardan işlem görüyor.
    • 31.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 10:26
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    Brent petrolün varil fiyatı 98,69 dolarda

    Brent varil fiyatının sınırlı yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin yüksek seyrettiğine ilişkin veriler etkili oldu.

    Dün 103,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,87 artarak 98,69 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 92,38 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 92,38 dolardan alıcı buldu.

    ABD'deki benzin stoklarında düşüş bekleniyor

    Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin benzin stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,4 milyon varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

    Ülkenin ticari ham petrol stoklarında ise beklentinin aksine 593 bin varil artış öngörüldü.

    Ticari ham petrol stoklarındaki artışa rağmen ABD'nin benzin stoklarında beklenenden fazla düşüş öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların yükselişini destekledi.

    petrol

    Brent petrolde destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 99,01 ile 99,48 dolar aralığının direnç, 98,54 ile 98,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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