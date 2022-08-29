Brent petrolün varil fiyatı 99,42 dolar

Cuma günü 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 99,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bu sabah uluslararası piyasalarda 99,42 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 99,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,53 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolün varili cuma günü uluslararası piyasalarda 101,21 dolara kadar yükselmişti.

Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları petrol talebine yansıdı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği "şahin" mesajlar ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendirdi.



Piyasalarda arz endişeleri artıyor



Fiyatların değişiminde, büyük petrol üreticilerinin üretimi kısma ihtimali nedeniyle piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, geçen hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması, piyasalarda arz daralması endişelerine yol açmıştı.

OPEC'in petrol üretimini artırma planı devrede

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

AA'nın haberine göre, küresel ekonomik daralmaya ilişkin endişeler ise fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrol destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 99,79 ile 100,20 dolar aralığının direnç, 99,38 ile 98,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.