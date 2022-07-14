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    Brent petrolün varil fiyatı 99,57 dolarda seyrediyor

    Fiyatlamalara etkisi olan Brent petrolün fiyatı oynaklığını sürdürüyor.
    • 14.07.2022 - 09:33
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    Brent petrolün varil fiyatı 99,57 dolarda seyrediyor

    Dün ABD'de yıllık 9,1 enflasyon verisinin gelmesi ile birlikte etkilenen emtialardan birisi de Brent petrol oldu.

    Dün 101,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,57 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrol dünkü kapanış seviyesini korudu

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışla aynı seviyede kalarak 99,57 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,31 dolardan alıcı buldu.

    Fed'in şahin duruşunun devam edeceği bekleniyor

    Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştireceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesiyle petrol fiyatlarındaki karışık seyir devam ediyor.

    Çin'deki koronavirüs vakaları önemini koruyor

    Öte yandan, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları bölge genelinde risk iştahını törpülemeyi sürdürürken, Çin bazı şehirlerde kısıtlamaları artırmaya devam ediyor.

    Brent petrol

    Destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 97,46 ile 100,35 dolar aralığının direnç, 95,22 ile 96,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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