Brent petrolün varil fiyatı baskı altında Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün 82,80 dolardan güne başlarken, bugün 82,55 dolardan başlangıç yaptı.

AA

Petrol fiyatları, küresel ekonomi ve talep görünümüne ilişkin belirsizlikler ile faiz artışı beklentileri nedeniyle karışık seyir izliyor.

ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının gelecek ay faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de tatil kaynaklı talep artışı beklentileri ise fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Dün 82,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,54 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrol 82,55 dolar

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 82,55 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 78,77 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,77 dolardan alıcı buldu.

Destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 83,33 dolar aralığının direnç, 82,37 ile 81,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.