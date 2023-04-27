Brent petrolün varil fiyatı bir günde 81,36 dolardan, 77,72 dolara geriledi Brent petrolün varil fiyatı arttıkça akaryakıta zam geliyor. Bu kez Brent petrolün fiyatı düşüyor. Piyasalara yansıması ise merakla bekleniyor.

AA

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stokları düştü. Bu düşüş dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin yüksek seyrettiği algısına yol açtı.

Dün 81,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 78 dolar oldu.

Batı Teksas ham petrolün varili 74,55 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,55 dolardan alıcı buldu.

ABD'de ticari ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azalarak 460 milyon 900 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 6 milyon 83 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 1 milyon varil düşüşle 366 milyon 900 bin varil oldu.

ABD'nin benzin stokları düştü

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 400 bin varil düşüşle 221 milyon 100 bin varile geriledi.

Rusya'nın petrol ihracatındaki artışına yönelik endişeler fiyata etkiledi

Ancak devam eden resesyon endişelerinin talepte düşüşe neden olabileceği ve Rusya'nın petrol ihracatındaki artışın arz fazlası yaratabileceğine yönelik endişeler dün fiyatlarda yüzde 4'ün üzerinde düşüşe sebep oldu.

Moskova'nın üretimi kısma taahhüdüne rağmen nisanda Rusya'nın batı limanlarından yüklediği petrolün günlük 2,4 milyon varilin üzerinde olacağı ve 2019'dan bu zamana kadarki en yüksek seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 78,24 ile 78,37 dolar aralığının direnç, 77,92 ile 77,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.