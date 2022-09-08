Brent petrolün varil fiyatı düşmeye devam ediyor: 88,27 dolar

Brent petrolün varili düşüşünü sürdürerek, uluslararası piyasalarda 88,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 90 doların atına indikten sonra tekrar 93,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 88,27 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,27 dolardan alıcı buldu.

Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımları etkili

Bu değişimde Avrupa Birliği (AB) ve Rusya arasında karşılıklı yaptırım ve atışmaların piyasalardaki arz endişelerini desteklemesi etkili oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada G7 ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ve doğalgaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğalgaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz.” dedi.

Rus gazına tavan fiyat uygulanması önerisi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, doğalgaz maliyetlerini düşürerek Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Cuma günü görüşülecek

AA'nın haberine göre bu konuyu görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, cuma günü Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacak.

İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki kaynaklardan daha fazla yararlanma hedefi fiyatları baskıladı

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın bugün yapacağı açıklamayla yükselen enerji fiyatlarına karşılık ülkenin hidrolik çatlatma yasağını kaldıracağına ve yerli üretimi desteklemek için Kuzey Denizi'ndeki kaynaklardan daha fazla yararlanmaya çalışacağına yönelik haber akışı da fiyatları etkiliyor.

ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 645 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 733 bin varil azalacağı yönünde.

Merkez bankalarının sıkılaştırma politikaları

Öte yandan, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 89,18 ile 89,62 dolar aralığının direnç, 88,09 ile 87,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.